كيفية التغلب على أشعة الشمس أثناء القيادة







يجب التأكد من نظافة الزجاج الأمامي خاصة مع وجود أشعة شمس قوية في فصل الصيف وهو ما يجعل أي بقعة على الزجاج تزيد من صعوبة الرؤية وتتضاعف المشكلة.





على السائق التأكد من خلو الطريق من المشاه ودقق النظر جيدا حتى لا تنطلق بسيارتك وتفاجأ بمرور المشاه وأنت على سرعة عالية خاصة إن وهج الشمس يسبب في عدم قدرتك على رؤية الطريق بتفاصيله جيدا وذلك السير بسرعات مناسبة.





لا تغفل أبدا التأكد من عمل مساحات بالكفاءة اللازمة وكذلك وجود السائل الداخلي المنظف للزجاج في سيارتك وذلك حتى تحافظ على نظافة الزجاج وعلى الرؤية بشكل جيد.





حاول ارتداء النظارة الشمسية لأنها من الأمور الأساسية التي يجب أن لا تتجاهلها في حالة القيادة أثناء النهار وخاصة في فصل الصيفية كما انها تمكنك النظارة الشمسية من الرؤية بشكل أفضل وتقلل من الوهج الواصل من الشمس إلى عينيك.





يعتبر وهج الشمس من اكثر العقبات التي تعيق رؤية السيارة في فصل الصيف وتتسبب في الكثير من الحوادث، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" بعض النصائح التي ستجعلك قادرا على السير بشكل صحيح دون التعرض لأي مشكلة.