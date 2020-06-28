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محافظات

غلق 3 محلات تجارية بإيتاى البارود لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء.. صور

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:55 ص
غلق 3 محلات تجارية
غلق 3 محلات تجارية بإيتاى البارود لمخالفتهم قرار رئيس الوزرا
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جمالات الدمنهورى

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة 3 محلات تجارية  لمخالفتها قرار رئيس الوزراء واستمرار العمل بعد الموعد الرسمى المحدد وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع اصحاب المحلات.


وكان محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود قاد حملة ويرافقه لجنة مكونة من رفيق مقلد مدير إدارة الرقابة والمتابعة وعبدالحافظ التومي مدير إدارة شؤون البيئة و ياسر عبدالواحد والاستاذ ضياء مرجان و قسم المرافق والإشغالات .


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وذلك للمرور علي المحال التجارية بنطاق المدينة للتأكد من غلقها الساعة 10 مساءا طبقا لقرارات رئيس الوزراء ، كما تم المرور علي المقاهي و الكافيهات و التأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية و عدم تواجد الشيش بالمقاهي وكذلك المرور علي المطاعم والتأكد من التزامهم .بالاجراءات الاحترازية

وشدد رئيس المدينة علي تكثيف المرور علي المقاهي و المحال التجارية و الكافيهات و التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مخالفي تلك القرارات و التعامل معهم بكل حسم ، وعدم التهاون فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التى تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة التراخيص ووقف النشاط.

وجاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و المرور علي المحلات التجارية و الكافيهات و التأكد من غلقها في المواعيد المحددة طبقا لقرار رئيس الوزراء.

غلق 3 محلات تجارية بإيتاى البارود لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء.. صور
غلق 3 محلات تجارية بإيتاى البارود لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء.. صور
غلق 3 محلات تجارية بإيتاى البارود لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء.. صور
غلق 3 محلات تجارية بإيتاى البارود لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء.. صور
غلق 3 محلات تجارية بإيتاى البارود لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء.. صور
غلق 3 محلات تجارية بإيتاى البارود لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء.. صور
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