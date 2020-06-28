الصين تسجل 17 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب التليفزيون الصيني، سجلت الصين 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 14 إثابة محلية، و3 إصابات أخرى من خارج الصين.





وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 83494 شخصا، بينما توقفت حالات الوفيات عند حاجز الـ 4634 حالة.





وأبلغت الصين أمس السبت عن تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا في بكين خلال الأربعة أيام الأخيرة، وتم تسجيل21 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي للصين خلال يوم الجمعة، فيما كانت قد سجلت 13 حالة يوم الخميس.



