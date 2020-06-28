AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تسجل 17 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب التليفزيون الصيني، سجلت الصين 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 14 إثابة محلية، و3 إصابات أخرى من خارج الصين.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 83494 شخصا، بينما توقفت حالات الوفيات عند حاجز الـ 4634 حالة.

وأبلغت الصين أمس السبت عن  تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا في بكين خلال الأربعة أيام الأخيرة، وتم تسجيل21 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي للصين خلال يوم الجمعة، فيما كانت قد سجلت 13 حالة يوم الخميس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصة كورونا العالمية.. 1018 إصابة جديدة بألمانيا.. 191 باليابان 15803 في أمريكا.. الصين تتراجع وتركيا تسجل 2131

الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بدون وفيات

الصين تتخطى أزمة كورونا وتعلن فتح الحدائق والمتاحف للجمهور

ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في اليابان لأكثر من 16 ألفا

البرازيل تسجل 160 ألف إصابة مؤكدة و11000 وفاة بكورونا

الصين تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بملابس كاجوال وشعر كيرلي

بعد موجة الجدل.. أحمد العوضي يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز

أرفض المشاهد الساخنة .. يوسف الشريف يثير الجدل بسبب القبلات والأحضان فى الأعمال الفنية .. تفاصيل

حريق ضخم .. مشجعو ليفربول يدمرون شعار فريقهم | فيديو

ريهام سعيد: أمي نحلت شعري لهذا السبب

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرج مشلولا من أطول فترة عزل.. شفاء مصاب كورونا بعد دخوله في غيبوبة 3 أشهر | فيديو

حريق ضخم .. مشجعو ليفربول يدمرون شعار فريقهم | فيديو

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل