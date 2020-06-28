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سيارات

فورمولا 1 تجري فحوصات كورونا على المتسابقين

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت مديرة هيئة السياحة في مدينة سبيلبيرج النمساوية أن أكثر من 600 فحص لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أجرى حتى الآن استعدادا لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 ولم تأت بأي نتائج إيجابية. 


ومن المعروف أن بطولة العالم لموسم 2020  التي تأجلت بدايتها لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بإقامة سباق الجائزة الكبرى النمساوي.


وأكدت خلال تصريحات جاءت في وكالة أنباء نمساوية، أن الفحوصات التي أجريت لعدد كبير من الموظفين والعاملين في الفنادق خلال الأسبوعين الماضيين  وذلك ضمن الاستعدادت أول سباقين هذا الموسم حيث تحتضن سبيلبيرج السباق الثاني أيضا ببطولة العالم في 12 يوليو. 


كشف الاتحاد الدولي لسباقات السيارات فيا عن استضافة العاصمة الألمانية برلين لستة سباقات خاصة ببطولة فورمولا إي للسيارات الكهربائية .

كما ستقام السباقات الستة بدون حضور جماهيري وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .


ويستعد مطار " تمبلهوف" لاستضافة السباقات الستة ذلك بعد تجهيزه بحلبة تناسب سباقات فورمولا إى خلال الفترة من 5 وحتى 13  أغسطس.

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