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فن

بعد 20 يوما من الارتباط .. حسن شاكوش ينفصل عن خطيبته

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:39 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلاما منسوبا لوالد خطيبة حسن شاكوش ويعلن فيه انفصالها عنه بعد أسابيع قليلة من ارتباطهما.


وكتب والد الفتاة: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت فى أولها وسامحينى يا حبيبتى إنى مش اديتك فرصة أنك تاخدى وقتك وتفكرى وقررت فسخ خطوبتك.. واللى جاى إن شاء الله أحسن وربنا يختارلك الصالح".


كان مطرب المهرجانات حسن شاكوش، احتفل بخطبته من فتاة من خارج الوسط الفني، وأعقبت تلك الخطبة زفة للعروسين في شوارع بولاق الدكرور، وظهر حسن شاكوش وعروسه في سيارتهما البيضاء يحييان المارة وخلفهما مجموعة من السيارات والموتوسيكلات. 



خطوبة حسن شاكوش كانت مفاجأة للجميع داخل الوسط الفنى حيث لم يعلن عن أى تفاصيل عنها من قبل.


يذكر أن حسن شاكوش قدم مؤخرا عددا من الأغانى التى نالت إعجاب الجمهور من أبرزها "بنت الجيران" و"عود البطل".

بعد 20 يوما من الارتباط .. حسن شاكوش ينفصل عن خطيبته
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