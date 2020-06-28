أحمد شوبير يدعو بالشفاء لـ باسم مرسى بعد إعلان إصابته بـ كورونا

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.





وظهر فى الصورة برفقة باسم مرسى لاعب الإنتاج الحربى.



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وكتب معلقا على الصورة:" الف سلامة عليك يا باسم ان شاء الله تقوم بالسلامه وترجع احسن من الأول".





كان الإعلامي طارق يحيي كشف عن إصابة باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي بفيروس كورونا المستجد.





وقال طارق يحيي خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "الزمالك": "التحليل والفحوصات أثبتت إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا المستجد".