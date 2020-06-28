AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد بيراميدز .. فريق جديد يخطط للعب في الدوري الممتاز

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:04 ص
بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
عمرو ابوبكر
قال أحمد دياب، العضو المنتدب لشركة zed، إن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها من أجل ظهور فريق النادي في الدوري المصري الممتاز.


وأكد دياب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن إستراتيجية نادي  zed قائمة على الاستثمار في قطاع الناشئين، موضحًا أن النادي يضم فريق أول لكرة القدم بالإضافة إلى سبع فرق ناشئين.


وتابع: "البدء في الفرع الثاني والاستاد الخاص بالفريق قبل نهاية العام الحالي، وخطة الفريق هي التواجد بالدوري الممتاز خلال ثلاثة مواسم قادمة".


وأضاف: "تجربتنا مختلفة عن بيراميدز وأقرب لتجربة أياكس أمستردام الهولندي، وتجربة  zed  أيضًا مختلفة عن تجربة الجونة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عمارة.. اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

شاهد .. تركي آل الشيخ يطرح «متتغريش» لـ خالد عز

مدير الشركة المصنعة لدواء كورونا: بدء استخدام ريمديسيفير المصري بمستشفيات العزل.. فيديو

بعد اختلاطه بـ محمد عواد.. بيراميدز يكشف حقيقة إصابة نجمه بـ فيروس كورونا

بـ 2000 جنيه.. إيفا فارما: مصاب كورونا يحتاج 11 أمبولا من ريمديسيفير

جماهير ليفربول ترشق الشرطة بالزجاجات الفارغة .. فيديو

مرسيدس تصدر مايباخ بـ10 نسخ فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاري نادم وميجان تسعى لتحقيق أهدافها الشخصية.. كتاب جديد يكشف أسرار الحرب الملكية

شاب يوجه ركلة عنيفة لفتاة أثناء رقصها في فرح .. فيديو

جماهير ليفربول ترشق الشرطة بالزجاجات الفارغة .. فيديو