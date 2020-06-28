بعد بيراميدز .. فريق جديد يخطط للعب في الدوري الممتاز

قال أحمد دياب، العضو المنتدب لشركة zed، إن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها من أجل ظهور فريق النادي في الدوري المصري الممتاز.









وأكد دياب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن إستراتيجية نادي zed قائمة على الاستثمار في قطاع الناشئين، موضحًا أن النادي يضم فريق أول لكرة القدم بالإضافة إلى سبع فرق ناشئين.









وتابع: "البدء في الفرع الثاني والاستاد الخاص بالفريق قبل نهاية العام الحالي، وخطة الفريق هي التواجد بالدوري الممتاز خلال ثلاثة مواسم قادمة".







