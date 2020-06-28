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رياضة

محمد زيدان: نقطة واحدة جعلت محمد صلاح أفضل مني في ملاعب أوروبا

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:33 ص
محمد صلاح وزيدان
محمد صلاح وزيدان
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عمرو ابوبكر
قال محمد زيدان، لاعب منتخب مصر إن محمد صلاح حاليًا يلعب مع أقوي فريق في العالم. 

وأضاف زيدان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " مقلتش أنا أفضل من صلاح وقلت إن كلوب قال لي لو كنت بنفس التزام صلاح كنت وصلت لمرحلة تانية خالص".

وتابع: "كنت سأحقق نجاحات كبيرة، ربما أكثر من التي حققها محمد صلاح ولكن إذا كنت ملتزمًا خارج الملعب أكثر من ذلك ولو عاد بي الزمن لأصبحت أكثر تركيزًا والتزاما في الملعب وخارجه".

وأردف: "أجريت عملية رباط صليبي مرتين والغضروف أربع مرات وأعتقد أن ذلك أثر على مستواي بشكل كبير".

وتطرق زيدان في نهاية حديثه عن أسباب عدم تألق عمرو زكي في الدوري الإنجليزي، مشددًا: " عمرو زكي لم يتأقلم مع الدوري الإنجليزي رغم بدايته القوية".
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