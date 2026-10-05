السيسي: النيل شريان الحياة لمصر وأساس وجودها عبر آلاف السنين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر واساس وجودها عبر الاف السنين، وحصة مصر المائية حق تاريخي وقانوني لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به، مضيفا أن نعمل على مد التعاون مع دول حوض النيل وسندافع عن الحقوق المائية بما يكفل الدستور والقانون.



وتابع السيسي، أن كان واجبا علينا بل كان قدرنا ومسؤولـيـتـنـا الـوطـنـيـة والـتـاريخـيـة أن نـواجـه الـتـحـديـات، مضيفا أن لقد كان نصر أكتوبر العظيم ثمرة سنوات من الـعـمــل الـدروب والإعداد الـمـتـقـن.

وأضاف السيسي، أن نستحضر ذكرى نصر أكتوبر المجيد للوقوف أمام صفحات التاريخ المضيئة لنستلهم الدروس والعبر.