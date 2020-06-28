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منوعات

لا يتناسب مع سنها .. هجوم على ممثلة شهيرة بسبب مكياج ابنتها ذات الـ5 سنوات.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:37 ص
كاتي برايس
كاتي برايس
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عزة عاطف
شن رواد مواقع التواصل هجومًا حادًا على النجمة الأمريكية «كاتي برايس» بعدما اشترت لابنتها أعداد ضخمة من أدوات الماكياج الغير مناسب لطفلة في سن الـ 5 سنوات فقط.

تحاول بوني ابنة «كاتي برايس» البالغة من العمر خمس سنوات السير على خطى والدتها بعدما امتلكت مجموعات كبيرة من الماكياج رغم سنها الصغير، أهدتها لها أمها مما عرضها للهجوم.
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تضمنت مجموعات الماكياج "أحمر شفاه، ماسكارا، رموش اصطناعية، كونتور، طلاء أظافر" وغيرها من المنتجات التي لا تناسب طفلة صغيرة ذات وجه برئ لم تشوبه شائبة.

أثارت هذه الخطوة غضب بعض متابعي كاتي على انستجرام اليوم حيث تساءلوا في دهشة كيف لطفلة في مثل عمرها أن تمتلك هذه المجموعات الضخمة من الماكياج.

ظهرت بوني الصغيرة في زوج من البيجامات الوردية الزاهية وهي تجلس بسعادة على الأرض أمام مستحضرات تجميلها الجديدة، وقد بدا أنها اختبرتها بالفعل على وجهها، حيث وضعت ملمع شفاه وردي لامع، ماسكارا وأحمر خدود لتصوير الفيديو.

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