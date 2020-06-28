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فن

الشياكة.. سامح حسين يبهر الجمهور بصور له | شاهد

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان سامح حسين صورا له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

الشياكة - بحبك جدا - المحترم - منور يانجم 



وكانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.


مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.


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