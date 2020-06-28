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أخبار البلد

على متن 45 رحلة استثنائية .. عودة 4655 عالقا بالخارج إلى أرض الوطن اليوم

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:07 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 45 رحلة طيران استثنائية، قادمة من عدة دول، على متنها 4655 4655‪ مصريا من العالقين بعجة دول ، وذلك منذ توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا في مارس الماضي.


وتصل الرحلات من سلطنة عمان والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن واليمن وقطر ، وتسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.


ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار ، ويتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.


وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر .

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