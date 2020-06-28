مطرانية بورسعيد: بدء صلوات القداسات الإلهية بـ25 فردا غدا



أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها أنه تقرر بدء صلوات القداسات الإلهية بجميع كنائس الإيبراشية ابتداء من غد الاثنين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد.







جاء ذلك بناء على قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني ، وبناء على قرار الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد بمجمع الأباء الكهنة بالإبراشية.









وأكدت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد في بيان صحفي لها بأنه سوف تبدأ العودة التدريجية بصلوات القداسات فقط بعدد حضور إجمالي 25 فردا بصفة مبدئية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية بين الحضور.







كما أكدت مطرانية الأقباط ببورسعيد بأنه سوف تعلق القداسات يومى الأحد والجمعة من كل أسبوع. ومن جانبه أعلن القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأن كل فرد من الذين سيشاركون في القداس سيكون في "دكة" (مقعد للجلوس) منفصل، بحيث لا يوجد شخصين في نفس الدكة وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين، وبالتالي سيكون هناك 25 فردا في القداس فقط.







وتابع "سيكون إلزامي على كل مصل ارتداء الكمامة أثناء تواجده في القداس، وعدم التواجد في جماعات نهائيا قبل القداس أو بعده وذلك في ساحة الكنيسة" .







كما أكد القس أرميا فهمي بأن الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد سوف يعقد يقيم الوضع بعد أسبوعين من اليوم لمتابعة أوضاع الكنائس في المحافظة خلال إقامة الصلوات ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك لبحث زيادة أعداد المواطنين المشاركين في الصلوات عن 25 مواطنا بعد ذلك.







ومن جانبه شدد الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتعقيم أثناء تواجد المصلين لأداء الصلوات، كما أنه أصدر توجيهاته لجميع الكهنة بضرورة المتابعة الجيدة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية قبل القداس وأثنائه وحتى الانتهاء منه تماما.







كما وجه مطران محافظة بورسعيد جميع أباء الكنيسه بالتواصل مع جميع شعب الكنيسة هاتفيا بشكل دائم للتأكد من الحالات الصحية لشعب الكنيسة كلٍ فى منطقة رعايته وفي حالة وجود شكوك حول إصابة أي شخص بأى أعراض لا يتم مشاركته في القداس حتى يتم الوقوف على حالته الصحية بدقة.





