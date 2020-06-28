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تعليم

الحاسبات والمعلومات تستعد لامتحانات البكالوريوس بكافة الإجراءات الاحترازية لتحقيق أقصى درجات الأمان للطلاب

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:34 ص
الدكتور عربى السيد
الدكتور عربى السيد
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محمد أمين
ستعدت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية لامتحانات البكالوريوس بكافة الإجراءات الاحترازية لتحقيق أقصي الأمان للطلاب خلال فترة الامتحانات.


أشار الدكتور عربى السيد كشك عميد الكلية إلى أن الكلية قامت بتوزيع الطلاب للدخول على بوابات الكلية بهدف تسهيل مرور الطلاب وخروجهم من وإلى اللجان دون إحداث تزاحم بينهم وذلك منعا لخطر إحتمالية نقل العدوى. 

كما تم التنبيه على الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحان بساعة حيث تبدأ الامتحانات الساعة العاشرة ونصف صباحا ايام الأحد 5 و 9 و 14 و19 يوليو، وسوف يتم تعقيم الطلاب عند الدخول من البوابة المخصصة لهم بجوار كلية الحاسبات الجديدة والكشف عليهم باستخدام الكاشف الحرارة قبل الدخول من بوابة الكلية، وتم إعداد اللجان بترك مسافة أكثر من مترين بين كل طالب والأخر، 

كما تم الاستعداد لعمل لجان خاصة للطلاب فى حالة وجود ارتفاع فى درجة حرارة او شعور بالتعب حيت تتولى الإدارة الطبية التعامل معها. 

كما أكد كشك على الإنتهاء من تركيب معقمات لليدين بالقرب من اللجان مع ضرورة استخدام بخاخات كحولية نسبتها 70%، وتم التنبيه على الطلاب من خلال اتحاد الطلاب بعدم السماح بدخول الطلاب بدون ارتداء الكمامة وعدم السماح بتداول الأدوات الشخصية، وإظهار البطاقة الجامعية على البوابات.

 وتم التنبيه على أعضاء الكنترول والملاحظين بارتداء الكمامات والجوانتيات داخل لجان الامتحانات وتجميع أوراق الإجابات فى حافظات بلاستيكية والاحتفاظ بها داخل غرفة الكنترول لمدة ٧٢ ساعة قبل تسليمها للجان التصحيح وتقوم الكلية برش وتعقيم جميع مدرجات الإمتحانات وغرفة الكنترول ومكاتب الموظفين يوميا مع مراعاة تهوية المدرجات أثناء فترة الامتحانات.

وتتوجه أسرة الكلية بالشكر لإدارة الجامعة الرشيده حيث تم عمل جدول شامل لكليات المجمع النظرى بحيث تخصيص يوم لكل كلية فى الامتحانات وتوفير سيارة إسعاف بالمجمع فى  حالة الضرورة.
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