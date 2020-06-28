انعقاد لجنة لاختيار العمداء بجامعة جنوب الوادي

عقدت جامعة جنوب الوادي، اجتماعا للجنة اختيار عمداء كليات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والتربية النوعية، والطب بقنا.

وترأس اللجنة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، بعضوية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وضمت اللجنة كلا من: الدكتور حفنى اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور محمد أحمد على عميد كلية الزراعة السابق، والدكتور صلاح مصطفى صالح الأستاذ بكلية الطب، والدكتور أحمد على عثمان الأستاذ بكلية التربية النوعية.





وقال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إن المتقدمين لمنصب عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الدكتورة هالة كمال نوفل عميد الكلية المنتهية مدة عمادتها للكلية والدكتور حلمى محمود محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد محفوظ الزهرى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.





و أضاف غرباوى، فى حين تقدم لشغل منصب عميد كلية التربية النوعية الدكتور مصطفى أحمد على عميد الكلية المنتهية مدة عمادته للكلية والدكتور محمد سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هدية دندراوى الاستاذ بقسم التربية الموسيقية، فيما تقدم لشغل منصب العميد بكلية الطب الدكتور على عبدالرحمن غويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد هاشم عبداللاه والدكتور عبدالناصر عبدالجابر على بقسم النساء والتوليد.





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