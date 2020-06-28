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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 28 -6- 2020

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار ذهب الإمارات خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد  28-6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب  عيار 21 نحو 187.24.درهم.. 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.


سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (209.35 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (56.99 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (191.90 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (52.24 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (183.01درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 49.87 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (157.01 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (42.75 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (122.12 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (33.25دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (104.67 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (28.50 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,511 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,773 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,465  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (398.96 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (209,349  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (56,994 دولار أمريكي)
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