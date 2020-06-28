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رياضة

فى الجيم.. مران قوي لـ حمدي فتحي ومحمد محمود في الأهلي

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض حمدي فتحي ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في الجيم، قبل تنفيذ باقي فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

ويقوم ثنائي الأهلي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للعودة الى المشاركة في المران الجماعي والمقرر لها في غضون أسبوعين.

ويخضع حمدي فتحي ومحمد محمود لتدريبات قوية تشتمل على جلسة «جيم» ثم تدريبات الملعب التي يركز فيها طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل على تدريبات الكرة.

وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش.

وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف صباحا، وفقا الجدول التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

فيما خاض صالح جمعة جلسة في الجيم على هامش المران.
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