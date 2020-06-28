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أيقونة كورونا.. مستشفى النجيلة يعود إلى طبيعته ويودع العزل بعد 150 يومًا

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:49 م
مستشفى النجيلة المركزي
مستشفى النجيلة المركزي
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور احمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن وزارة الصحة اتخذت قرارا بعودة مستشفى النجيلة الى عملها الطبيعي وتقديم الخدمات الطبية المعتادة لمركز واهالي النجيلة، مضيفا ان المستشفى ايقونة مقاومة الكورونا في مصر لأنها اول مستشفى عزل.

وتابع الدكتور أحمد البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الطاقم الطبي بمستشفى النجيلة واحد من أفضل الفرق الطبية ومازال مصر على مستمر في التصدي لفيروس كورونا، موضحًا أنه سيتم توزيع الطاقم الطبي لمستشفى النجيلة على باقي مستشفيات محافظة مطروح للاستفادة من خبرتهم في التعامل مع فيروس كورونا ومواجهته.

وأضاف البلتاجي، أنه بالأمس تم استقبال 31 حالة مصابة بكورونا، قائلًا: "كانت ملحمة في نقل الحالات"، موضحًا أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة، سيتم العمل على إعادة المستشفى لكامل طاقتها وتطهيرها بشكل كامل بالرغم من ان هذا يحدث يوميًا بالفعل ولكن لطمأن المواطنين والبدء في تقديم الخدمات الصحية المعتادة والطبيعية.

ولفت إلى أن المحافظة بقرار من وزارة الصحة والسياحة والطيران ستبدأ في استقبال السائحين، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات التي تقدم خدمة العزل وعلاج مصابي كورونا والخدمات المعتادة وصل الى 7 مستشفيات.

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