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أخبار العالم

رد قاس.. واشنطن تعلق على منع نشر تصريحات السفيرة الأمريكية في بيروت

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، برد قاس على على قرار قاض  بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من نشر تصريحات للسفيرة الأمريكية في بيروت وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن حزب الله. 

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، وجهت الخارجية الأمريكية اتهاما لـ "حزب الله" بـ"بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني"، معتبرة أنه "أمر مثير للشفقة". 

وأضافت الخارجية الأمريكية أنه "حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف".

وأكدت الخارجية الأمريكية وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني وضد رقابة "حزب الله".

ويأتي هذا القرار بعد ما صرحت السفيرة دوروثي شيا في مقابلة أجرتها معها قناة "الحدث"، الجمعة، أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور "حزب الله" المصنف منظمة إرهابية"، مضيفة "لقد أعاقت بعض الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة".

وفي وقت لاحق، كشفت وسائل الإعلام اللبنانية أن وزير الخارجية اللبناني استدعي السفيرة الأمريكية في بيروت لمطالبتها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ولإبلاغها أنه وفق اتفاقية فيينا لا يجوز لسفير أن يتدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر ولا يجوز ان يتضمن كلامها تحريضًا للبنانيين على جزء آخر من اللبنانيين مشارك في السلطة.
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