رد قاس.. واشنطن تعلق على منع نشر تصريحات السفيرة الأمريكية في بيروت

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، برد قاس على على قرار قاض بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من نشر تصريحات للسفيرة الأمريكية في بيروت وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن حزب الله.





ووفقا لوكالة "فرانس برس"، وجهت الخارجية الأمريكية اتهاما لـ "حزب الله" بـ"بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني"، معتبرة أنه "أمر مثير للشفقة".





وأضافت الخارجية الأمريكية أنه "حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف".





وأكدت الخارجية الأمريكية وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني وضد رقابة "حزب الله".





ويأتي هذا القرار بعد ما صرحت السفيرة دوروثي شيا في مقابلة أجرتها معها قناة "الحدث"، الجمعة، أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور "حزب الله" المصنف منظمة إرهابية"، مضيفة "لقد أعاقت بعض الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة".



