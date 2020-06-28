تحسين الدورة الدموية أبرزها.. فوائد مذهلة للنوم بالجوارب

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Bright Side فوائد غير متوقعه للنوم بارتداء الجوارب فهو يمكن أن يحسن صحتك البدنية والعقلية إليك أسباب قد تجعلك تفكرين في ارتداء الجوارب قبل الذهاب إلى الفراش والفوائد





1. النوم بشكل أسرع

صدق أو لا تصدق، أظهرت الدراسات أن ارتداء الجوارب ليلًا سيساعدك على النوم بشكل أسرع. هذا يرجع إلى حقيقة أن ارتداء الجوارب يسخن قدميك. عندما تكون قدميك دافئة، فإنها ترسل رسالة إلى دماغك لخفض درجة حرارة جسمك ، والتي بدورها تشير إلى جسمك بأن الوقت قد حان للنوم.





2. صحة جيدة.

لأن النوم بالجوارب يساعد على تحسين الدورة الدموية ويكون فى الوقت نفسه لديك فرصة أكبر للنوم بشكل أفضل وأكثر صحة المزيد من النوم يساوي صحة وسعادة وطاقة أفضل ستدفعك طوال اليوم.





3. منع الهبات الساخنة

تحدث الهبات الساخنة بشكل رئيسي بسبب الاختلالات الهرمونية في الجسم لأنه لا يمكن تنظيم التحكم في درجة الحرارة، يمكن أن يساعد ارتداء الجوارب الدافئة ليلًا في منع الهبات الساخنة، خاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث، حيث يتم خفض درجة حرارة الجسم الأساسية عن طريق تحسين الدورة الدموية.





4. تخفيف جفاف القدمين

إذا كان لديك أقدام جافة أو كعب متشقق، فإن ارتداء الجوارب يمكن أن يساعدك في الحفاظ على ترطيبها. ضع زيت الجسم أو لوشن مرطب على قدميك قبل الذهاب إلى الفراش واسمح للجوارب ويساعد ذلك على ترطيب البشرة الجافة المتشققة.