AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مهنئا الرئيس السيسي.. المطران شيحان: ثورة 30 يونيو قضت على الإرهاب وفتحت أبواب التنمية

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:03 م
المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان
Advertisements
سامح سلام
هنأ المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وقيادات الجيش والشرطة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.


وقال المطران شيحان - في بيان صدر عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة -  "باسم إبارشية القاهرة المارونية الممثلة في شخص المطران جورج شيحان رئيسها الأعلى، وكهنتها ورهبانها وراهباتها وجماعة المؤمنين من أبناء الطائفة المارونية، نقدم كلمة تهنئة ومحبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائد ثورة 30 يونيو المباركة وابو المصريين جميعا.



وأضاف: "نهنئكم يا فخامة الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي قضت على الإرهاب والتطرف ليس في مصر وحدها بل في المنطقة كلها، وفتحت أبواب التنمية والاستقرار والنهضة والتعايش بين المسيحيين والمسلمين، بعدما حاولت الجماعة الإرهابية التي خانت الوطن، وبث الفرقة والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد".


وتابع قائلا: "شكرا فخامة الرئيس على استجابتكم لمطالب الملايين من المصريين التي خرجت في هذا اليوم واثقة في الله وفيكم وفي جيشها العظيم، كما نرسل تهنئتنا لجموع الشعب المصري العظيم، أنتم يا أبناء مصر الحبيبة يا من أبهرتم العالم كله بثورتكم العظيمة، وبخروجكم المشرف، والتفافكم حول جيشكم وشرطتكم للقضاء على حكم الجماعة الأرهابية التي سرقت الوطن وخانت العهد وسفكت الدماء واشعلت الفتنة بين المصريين وخربت المؤسسات وأحرقت الكنائس، التي بفضل الله وجهود الرئيس عادت سالمة".


كما قدم المطران جورج شيحان التهنئة لقيادات الجيش المصري العظيم وقيادات الشرطة الأمينة، وضباطهم وجنودهم، موجها رسالة بقوله: "أنتم يا حماة الوطن يا من قدمتم أرواحكم وتضحياتكم لبث الأمن والاستقرار في كل ربوع مصر الغالية نشكركم، وندعو الله أن يحفظكم ويوفقكم. حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها.. تحيا مصر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطران الأسقفية يهنئ الرئيس بحلول شهر رمضان: ندعو الله أن يوقف انتشار كورونا

المطران شيحان ناعيا شهداء الوطن: مصر صامدة في وجه الإرهاب الأسود

مطران الطائفة المارونية يهنئ الرئيس السيسي وجموع المصريين بعيد الفطر المبارك

مطران الطائفية المارونية بالقاهرة: الرئيس السيسي أعاد إلى المنطقة الاستقرار والأمن

ترشيحاتنا

رسائل مهمة.. نسرين طافش لمتابعيها: لا تقسو على أنفسكم واقبلوها بكل ما فيها

تغير هوية بطل إيطاليا.. لاتسيو يأمل في التتويج بالكالتشيو بعد غياب 20 عاما

العمل 4 أيام فقط.. التضامن: فتح الحضانات 1 يوليو.. فيديو

طاهر محمد طاهر لـ منتقدي انتقاله للأهلي: هتعرفوا ردي بعدين

تطوير وتحديث أقسام الشرطة.. هدية الداخلية للمواطنين بمناسبة 30 يونيو.. صور

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن المواد غير المضافة للمجموع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن

يحسن صحة القلب .. 10 فوائد للمشي 30 دقيقة يوميًا

أول ظهور لابنة وائل كفوري.. شاهد