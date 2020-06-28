مهنئا الرئيس السيسي.. المطران شيحان: ثورة 30 يونيو قضت على الإرهاب وفتحت أبواب التنمية

هنأ المطران جورج شيحان ، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وقيادات الجيش والشرطة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.











وقال المطران شيحان - في بيان صدر عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة - "باسم إبارشية القاهرة المارونية الممثلة في شخص المطران جورج شيحان رئيسها الأعلى، وكهنتها ورهبانها وراهباتها وجماعة المؤمنين من أبناء الطائفة المارونية، نقدم كلمة تهنئة ومحبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، قائد ثورة 30 يونيو المباركة وابو المصريين جميعا.













وأضاف: "نهنئكم يا فخامة الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي قضت على الإرهاب والتطرف ليس في مصر وحدها بل في المنطقة كلها، وفتحت أبواب التنمية والاستقرار والنهضة والتعايش بين المسيحيين والمسلمين، بعدما حاولت الجماعة الإرهابية التي خانت الوطن، وبث الفرقة والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد".









وتابع قائلا: "شكرا فخامة الرئيس على استجابتكم لمطالب الملايين من المصريين التي خرجت في هذا اليوم واثقة في الله وفيكم وفي جيشها العظيم، كما نرسل تهنئتنا لجموع الشعب المصري العظيم، أنتم يا أبناء مصر الحبيبة يا من أبهرتم العالم كله بثورتكم العظيمة، وبخروجكم المشرف، والتفافكم حول جيشكم وشرطتكم للقضاء على حكم الجماعة الأرهابية التي سرقت الوطن وخانت العهد وسفكت الدماء واشعلت الفتنة بين المصريين وخربت المؤسسات وأحرقت الكنائس، التي بفضل الله وجهود الرئيس عادت سالمة".









كما قدم المطران جورج شيحان التهنئة لقيادات الجيش المصري العظيم وقيادات الشرطة الأمينة، وضباطهم وجنودهم، موجها رسالة بقوله: "أنتم يا حماة الوطن يا من قدمتم أرواحكم وتضحياتكم لبث الأمن والاستقرار في كل ربوع مصر الغالية نشكركم، وندعو الله أن يحفظكم ويوفقكم. حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها.. تحيا مصر".