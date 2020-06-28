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برلمان

تشريعية البرلمان توافق على تنفيذ مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية بمصر

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:51 م
اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بالبرلمان
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فريدة محمد
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 362 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية فى مصر والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ ١٧ مارس 2020 ،مع التحفظ على شرط التصديق.

وقالت المذكرة الإيضاحية، بحسب بيان، الأحد، إن المشروع يهدف إلى تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، وذلك عن طريف زيادة الوعى بخدمات تنظيم الأسرة في مصر وتسهيل الحصول على هذة الخدمات ورفع مستواها ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التي تواجهها الفتيات والنساء فى الحصول على الخدمات الصحية الجيدة .

ويشمل المشروع الأنشطة التالية :شراء وسائل منع الحمل وتطوير خطة التوزيع فى المناطق المستهدفة ،وتصميم ونشر منهج شامل للتعليم فى مجال السكان وتنظيم الأسرة وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الابتزام القومى نجو تنظيم الأسرة .

وينفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان "الشريك المنفذ"، ويلتزم الصندوق عند إتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع ،وتفوض وزارتى الصحة والسكان والشباب والرياضة لتولي التزاماتهما المتعلقة بالتنفيذ.

ووفقا للاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لاتتجاوز ٥ مليون دولار كندى وذلك خلال فترة ٥ سنوات، وتتم تسوية أي خلافات قد تنشأ بشأن تطبيقها وتفسير الاتفاق وديًا عن طريق المفاوضات بين الحكومتين المصرية والكندية .
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