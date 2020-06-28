بفستان منفوش .. نسمة محجوب بإطلالة جديدة تبرز جمالها .. شاهد

نشرت الفنانة نسمة محجوب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة وجذابة تبرز جمالها.
وأطلت بها نسمة محجوب، بفستان جذاب من الستان المنفوش باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر الجذابة التى تبرز رشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسمة محجوب فى الماكياج على الألوان الهادئة التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه يتناسب مع ظهورها.
وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي التى تخطف الأنظار.
ووضعت عقد جذاب باللون الفضى حول الرقبة لأكمال إطلالتها الجذابة.