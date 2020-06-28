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محافظات

مراكز المنيا تزيل 19 حالة تعد بالبناء العشوائي والمخالف للقانون

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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أيمن رياض

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 19 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص منها 4 حالات تعدي بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 934 متر مربع، و9 حالات تعد على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 1275، و 6 حالات تعدي بالبناء على أملاك الدولة، بمساحة 605 متر مربع


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وصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس السبت، 821 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3949 فدان و5 قيراط، 16 سهم، و4253 حالة إزالة مباني بمساحة 583344 مترا مربعا.


 

شدد المحافظ، على تكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.


 

بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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