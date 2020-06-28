استجابة فورية .. مجلس الوزراء يلبي احتياجات مواطن من متحدي الإعاقة





واستجابة لجنة الاستغاثات الطبية لرئاسة مجلس الوزراء ، لحالة مواطن متحدي الإعاقة الذهنية ، حيث قامت اللجنة برصد استغاثة علي إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لحالة المواطن "محمد ع."

_49عام_ محافظة القاهرة_ ذو الهمم ومتحدي الإعاقة الذهنية والذي قام بإشعال النار بنفسه نتيجة ضعوط نفسية.





وتم حجزه بمستشفى البنك الأهلي وحالته خطيره علي تنفس صناعي ويعاني من نسبه حروق 70% بجسده ويحتاج إلى توفير رعاية حروق بصورة عاجلة.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

تتابع الدولة ورئاسة مجلس الوزراء ، ولجنة الاستغاثات الطبية، شكاوى المواطنين وتستمع اليها وتعمل على حلها وعلاج المرضى وتوفر لهم كافة سبل الرعاية الطبية .