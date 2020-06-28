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أخبار العالم

بوتين يطمئن شعبه: لست مصابا بفيروس كورونا.. وأخضع لفحص كل 3 أيام

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:31 م
بوتين
بوتين
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محمد علي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه خضع لفحوص طبية للتأكد من سلامته من فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.


وقال فلاديمير، إنه خضع لفحص مكثف، للتأكد من خلوه من الداء الفيروسي حتى يستطيع إدارة مهام الدولة الروسية.


وأضاف بوتين أنه يخضع لفحص كورونا على أساس دوري، مرة في كل ثلاثة-أربعة أيام.


وطمأن الناس بأنه غير مصاب بالوباء قائلًا: "نعم الحمد للرب"، لافتًا إلى أنه ليس هناك إصابة.


وشدد بوتين على أن حماية حياة وصحة المواطنين الروس كانت ولا تزال على سلم أولويات الحكومة، بغض النظر عن عواقب القيود المفروضة لردع تفشي فيروس كورونا المستجد.


وتعد روسيا البؤرة الثالثة في العالم للوباء، من حيث معدل الإصابات، لكنها تقول إنها في وضع مطمئن.
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