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رياضة

22 إصابة بفيروس كورونا في نادي كروز أزول المكسيكي

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:30 م
فريق كروز أزول المكسيكي
فريق كروز أزول المكسيكي
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محمد السعيد
أعلن نادي كروز أزول المكسيكي عن تسجيل 22 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، بين صفوفه.

وذكر نادي كروز أزول في بيانا رسميا، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة 22 حالة بفيروس كورونا، منهم 14 حالة من الفريق النسائي.

وأضاف بيان النادي المكسيكي، أن المصابين بكورونا لم تظهر عليهم أعراض الفيروس، وسوف يخضون للعزل الصحي وفقا لبروتوكول الدوري المكسيكي.

وأصبح نادي كروز أزول هو أكثر نادي مكسيكي يوجد به أكبر عدد حالات مصابة بفيروس كورونا، حسبما أشارت تقارير صحفية.

يذكر أن الاتحاد المكسيكي  حدد 24 يوليو المقبل موعدا لاستئنتاف الدوري المكسيكي، بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات. 
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