شراء جهازي تعقيم استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالعلوم الطبية بالمنوفية

صرحت الدكتورة هيام عياد عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة المنوفية بأن جميع إدارات الكلية تعاونت للاستعداد للامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020 المقرر انعقادها بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق ١ يوليو وأهم هذه الاستعدادات شراء جهازي تعقيم.













وتم شراء مستلزمات الامتحانات والتعقيم وفقا لتعليمات الجامعة الجديدة لتفادي عدوى كورونا وإعداد الجداول اعتمادها بعد عرضها على الطلاب وعمل حصر لمتسلزمات الكنترول من كراسات إجابة وورق التصحيح الإلكتروني وأدوات مكتبية ومد الكنترول بما يحتاجه وعمل جدول للسادة أعضاء هيئة التدريس لتصوير الامتحان مع مراعاة فترة زمنية نصف ساعة بين تصوير كل مادة وذلك لتعقيم حجرة التصوير.





وأضافت الدكتورة هالة شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه تم إعداد قوائم الطلاب وتقسيمهم على اللجان بحيث تضم اللجنة 15 طالبا فقط وخريطة اللجان وإعلانها إلكترونيا للطلاب وإعداد خطوط السير والمراقبة.





وعقد اجتماع المرافقين 'الملاحظين وتوجيه لهم كافة التعليمات الهامة وتجهيز لجنة للعزلو تجهيز بوابة التعقيم شراء جهاز كاشف الحرارة ومراعاة ان تكون المسافة بين كل طالب والآخر ٢ متر وتحديد خط سير الطلبة ودخولهم من بوابة وخروجهم من بوابة أخرى.