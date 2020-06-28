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منوعات

كان حنوناً ورائعاً معي.. حليمة بولند تتحدث لأول مرة عن علاقتها بالقذافي

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:12 م
حليمة والقذافي
حليمة والقذافي
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محمد علي
مازالت الأسرار والخبايا حول حياة زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي تتكشف من فترة لأخرى، حيث يخرج البعض للإدلاء بتصريحات عن الرجل، أو تخرج وسائل إعلام بتفاصيل سرية عنه.

ومن ذلك ما تداولته صحف عربية، وما ذكرته نجمة خليجية عن علاقاتها السابقة بالقذافي.
  



وقالت الفنانة الكويتية، حليمة بولند، خلال لقاء تلفزيوني أن لديها تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الذي قبع في الحكم لنحو 40 سنة.

وأوضحت بولند تفاصيل علاقاتها بالقذافي، ذاكرة أنها لم تكن علاقة غرامية، بل غير ذلك، قائلة إنه "بعيدًا عن السياسة، وعن أفكار تخريبية لملك من ملوك إفريقيا، وبعيدا عن الخيمة التي وضعت المؤامرة ضد دول الخليج، والحروب الأهلية والفوضى، فقد كان الرئيس معمر القذافي طيبا وحنونا".

وأضافت حليمة أن معمر القذافي "كان رائعا معي بكل معاني الكلمة، وكان طيبا وحنونا وكريما، وكان يناقشني حتى في فوازيري".





وتقول بولند أنه في وقت عرض فوازيرها في أعوام 2008 و2009، كان الكثيرين يتابعونها، حتى القذافي، وهذا ما اعترفت به حارستي القذافي الشخصيتين لها.

وأثارت تصريحات بولند كثير من المتابعة وردود الفعل التي تنوعت ما بين مرحب بها ومستنكر لها.


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