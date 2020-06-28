هل تفعلها القارة السمراء؟.. تجربة لقاح مضاد لفيروس كورونا بجنوب إفريقيا

عرضت قناة العربية الإخبارية، تقريرا عن لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد قد يأتي من افريقيا، متسائلة: "هل ستفعلها القارة السمراء".





وأوضح التقرير انه مع ارتفاع عدد اصابات كورونا في قارة افريقيا، بدأت جنوب أفريقيا تجرى تجارب على اول لقاح ضد فيروس كورونا في القارة.





وقال جونيور مهلونغو، متطوع، إنه يشعر بالخوف قليلًا، ولكن يريد ان يعرف ما يحدث في هذا اللقاح حتى يستطيع ان يخبر اصدقائه والاخرين بما يجري في الدراسة.





وتم تجربة جرعات طورتها جامعة اكسفورد في بريطانيا بمشاركة 2000 متطوع، بعد انتشار الفيروس بشكل كبير في افريقيا، ذات الـ 1.3 مليار نسمة وسط مساع لاحتوائه مع اصابات اقتربت من 325 الف حالة.