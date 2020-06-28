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فن

بـ صور له مع زوجته فى الجيم.. أحمد الفيشاوى يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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سيد احمد
شارك الفنان احمد الفيشاوى جمهورة بصور له مع زوجته من داجل الجيم وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


وعلق الفيشاوى على الصور قائلا " Back at the gym  ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
حلو الجيم ده - فيشووو - وحش يافيشاوى 


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كانت أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.


يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.


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Back at the gym 💪 #fishawy #gymlife #workout

A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on

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