بـ صور له مع زوجته فى الجيم.. أحمد الفيشاوى يشعل السوشيال ميديا.. شاهد









وعلق الفيشاوى على الصور قائلا " Back at the gym ".





وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

حلو الجيم ده - فيشووو - وحش يافيشاوى









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كانت أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.









يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.







