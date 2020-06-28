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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي.. آرسنال ينتزع فوزا صعبا من شيفيلد ويتأهل إلى نصف النهائي.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:20 م
فريق آرسنال
فريق آرسنال
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محمد السعيد
تأهل فريق آرسنال إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف.

أنهى آرسنال الشوط الأول متقدما بهدف نيكولاس بيبي، والذي جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 87 تمكن ديفيد ماكجولدريك من إدارك التعادل فش سباك آرسنال، قبل أن ينجح داني سيبابوس في تسجيل هدفا قاتلا للجانرز في الدقيقة 91، ليقود فريق إلى الدور نصف النهائي.

وتقام مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد  في المدرجات.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل آخر نسخة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.
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