كأس الاتحاد الإنجليزي.. آرسنال ينتزع فوزا صعبا من شيفيلد ويتأهل إلى نصف النهائي.. فيديو

أنهى آرسنال الشوط الأول متقدما بهدف نيكولاس بيبي، والذي جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 87 تمكن ديفيد ماكجولدريك من إدارك التعادل فش سباك آرسنال، قبل أن ينجح داني سيبابوس في تسجيل هدفا قاتلا للجانرز في الدقيقة 91، ليقود فريق إلى الدور نصف النهائي.





وتقام مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.



