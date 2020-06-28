AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تشعر بخيبة أمل بسبب تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:33 م
تركيا تشعر بخيبة
تركيا تشعر بخيبة أمل بسبب الخارجية الأمريكية
Advertisements
قسم الخارجي
اعترضت تركيا على إبقاء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، أنقرة ضمن الدول المتأخرة في مكافحة ذلك الأمر، معربة عن خيبة أملها لعدم تحسن موقعها.


وجاءت تركيا في الفئة الثانية في تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول الاتجار بالبشر، مؤكدا أنها لم تحقق الحد الأدنى من التدابير لمكافحة الاتجار بالبشر.


وردت الخارجية التركية في بيان قائلة إن "تركيا تتحمل أعباء نحو 4 ملايين لاجئ اضطروا لترك ديارهم، وتواصل استقبال المزيد بسبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة".


وزعم بيان الوزارة "على الرغم من ذلك فإن تركيا تواصل بذل الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتعاون مع المنظمات المدنية والدولية ومعاقبة المتورطين في تجارة البشر".


وقالت تركيا إنها تشعر بـ"خيبة أمل" بسبب امتناع الولايات المتحدة عن تحسين موقع تركيا في قائمة الدول لمكافحة الاتجار بالبشر.


وأبدت تركيا اعتراضها على البيان مطالبة واشنطن بالكف عن اعتبار حزب العمال الكردستاني شريكا شرعيا لها في المنطقة، متهمة الحزب بتهريب الأطفال وتجارة البشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خيبة أمل.. واشنطن تعلق على قطع كوريا الشمالية الاتصالات مع جارتها الجنوبية

ترشيحاتنا

أنغام تتعاون مع تركي آل الشيخ في مشروع فني جديد.. تفاصيل

ركع الإمام قبل إتمام المأموم الفاتحة.. ماذا يفعل المأموم

ما هذا الهراء.. هجوم ناري من المخرج مجدي أحمد على يوسف الشريف

دعونا ننسى أخطاء الماضي .. أول تعليق من خطيبة حسن شاكوش على خبر انفصالهما

أخبار الرياضة.. المقاولون يحسم مصير طاهر محمد طاهر.. قيمة عقد فايلر السنوي مع الأهلي.. الإنتاج ينفي إصابة باسم مرسي بكورونا

بوتين يطمئن شعبه: لست مصابا بفيروس كورونا.. وأخضع لفحص كل 3 أيام

AdvertisementS

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

تحذير لمصابي كورونا.. الحجر البيطرى: لمس الحيوانات الأليفة يؤدي إلى نقل العدوى.. فيديو

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

مراقب ثانوية عامة يتعرض للتهديد بالسلاح لالتزامه بمنع الغش.. والجهات الأمنية تضبط المتهمين

دينا زهرة مذيعة cbc إكسترا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

دعونا ننسى أخطاء الماضي .. أول تعليق من خطيبة حسن شاكوش على خبر انفصالهما

سؤال بلا إجابة في ديناميكا الثانوية العامة .. والتعليم تحيل واضعي الامتحان للتحقيق

تشريعية النواب توافق على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للإخلال بنظام الامتحانات

حرب الأهلي وبيراميدز .. قرار جديد من المقاولون العرب بشأن رحيل طاهر محمد طاهر

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ.. ناهد السباع تهاجم منتقدى يوسف الشريف

إيداع عبد الرحيم علي بالعناية المركزة في باريس بعد إصابته بـ فيروس كورونا

فيديو جراف.. كواليس حبس وتغريم سما المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أحدث صيحات الموضة.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بالأسود

أغربها الغسل المفرط.. أسباب غير متوقعة وراء تقشير الجلد

للرجال.. 5 أمراض تهدد حياتك.. تعرف عليها