تركيا تشعر بخيبة أمل بسبب تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر

اعترضت تركيا على إبقاء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، أنقرة ضمن الدول المتأخرة في مكافحة ذلك الأمر، معربة عن خيبة أملها لعدم تحسن موقعها.









وجاءت تركيا في الفئة الثانية في تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول الاتجار بالبشر، مؤكدا أنها لم تحقق الحد الأدنى من التدابير لمكافحة الاتجار بالبشر.









وردت الخارجية التركية في بيان قائلة إن "تركيا تتحمل أعباء نحو 4 ملايين لاجئ اضطروا لترك ديارهم، وتواصل استقبال المزيد بسبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة".









وزعم بيان الوزارة "على الرغم من ذلك فإن تركيا تواصل بذل الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتعاون مع المنظمات المدنية والدولية ومعاقبة المتورطين في تجارة البشر".









وقالت تركيا إنها تشعر بـ"خيبة أمل" بسبب امتناع الولايات المتحدة عن تحسين موقع تركيا في قائمة الدول لمكافحة الاتجار بالبشر.







