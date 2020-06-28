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سيارات

شاهد.. سيارة بيك اب جديدة من لوردستاون اندورانس كهربائية بالكامل.. صور

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة لوردستاون موتورز الامريكية رسميًا عن سيارة البيك اب الصغيرة الجديدة اندورانس،بعد حملة مشوقة كبيرة لها ، وهي مصممة لتلبية المطالب التُجارية، بتصميم تقليدي إلى حد ما مقارنة بالسيارات الكهربائية الامريكية الاخرى .


اما عن التصميم الخارجى للسيارة لوردستاون فقد حصلت واجهة السيارة الأمامية على شبك مغلق بالكامل يحيط به فتحات تهوية ومصابيح أمامية رفيعة، بالإضافة إلى غطاء محرك منتفخ وخطافات سحب وكسوة جسد بلاستيكية.


اما من الجهة الخلفية للسيارة فيوجد خط فريد يمتد من المصابيح الأمامية لخلفية الكابينة، وخط آخر مشابه يبدأ من أسفل الأبواب ويستمر حتى خلفية السيارة، بالإضافة إلى مصابيح خلفية ليد رفيعة، كما يوجد باب خلفي تقليدي ومصد خلفي أنيق، بالإضافة إلى جناح مثبت أعلى كابينة القيادة، ومن الجانب، حصلت السيارة على جنوط سوداء تُقدم لمحة على محركات العجلات الجديدة.


وستستمد السيارة اندورانس قوتها من أربعة محركات داخل العجلات بقوة إجمالية قدرها 600 حصان، ما يُمكن البيك اب من التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 5.5 ثانية فقط، بالإضافة إلى حصولها على نطاق كهربي يبلغ 402 كلم لكل شحنة.


ولكن السيارة اندورانس البيك اب الكهربائية هي نموذج أولي قريب من الإنتاج، ويبدو أن جائحة فيروس كورونا جعلت لوردستاون تتأخر عن موعدها لاختبار السيارة على الطرق، والتي لن تتم حتى أواخر الصيف، وليست هذه هي المشكلة الوحيدة، لأن هندسة السيارة لن تكتمل حتى عام 2021، وهو ما يشير إلى أن تاريخ إطلاقها المعلن سابقًا في يناير 2021 سيتم تأجيله.


وحصلت على مزايا مثل إمكانية تصدير الطاقة المخزنة ببطاريتها مما يسمح للعمال بتشغيل أدواتهم الكهربائية في موقع العمل دون الحاجة إلى مولد محمول أو ترك الشاحنة تعمل، وتقول لوردستاون أنها تلقت أكثر من 20,000 طلب شراء مسبق للسيارة.


اما عن سعر السيارة فيبدأ من 52,500 دولار .

شاهد.. سيارة بيك اب جديدة من لوردستاون اندورانس كهربائية بالكامل.. صور
شاهد.. سيارة بيك اب جديدة من لوردستاون اندورانس كهربائية بالكامل.. صور
شاهد.. سيارة بيك اب جديدة من لوردستاون اندورانس كهربائية بالكامل.. صور
شاهد.. سيارة بيك اب جديدة من لوردستاون اندورانس كهربائية بالكامل.. صور
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