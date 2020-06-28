تأجيل محاكمة المتهمين في كتائب حلوان لـ جلسة 19 يوليو

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان" لجلسة 19 يوليو .





صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.





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