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رياضة

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي المنتخبات الوطنية.. صور

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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يسري غازي
انطلق اجتماع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد بركات مدير المنتخب، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب.

ويحضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة باعتباره المشرف على منتخب أوليمبي الفراعنة للتعرف على التصور الخاص بالمنتخب فى المرحلة المقبلة.

وكان ٥٥ موظفا فى مقر إتحاد الكرة فى الجزيره بكافة اللجان والإدارات قاموا اليوم الأحد بإجراء مسحة فيروس كورونا.

جاء ذلك تحت اشراف اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة برءاسة الدكتور محمد سلطان وذلك من اجل مواجهة انتشار فيروس كورونا داخل مقر الجبلاية.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت اجتماعات مكثفة مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني من أجل حسم مصير استكمال الدورى الممتاز وبقية المسابقات المحلية.
انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي المنتخبات الوطنية.. صور
انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي المنتخبات الوطنية.. صور
انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي المنتخبات الوطنية.. صور
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