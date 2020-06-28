علي بن تميم: فوز "أمير الشعراء" بأفضل مبادرة في خدمة الشعر تتويج لاهتمام أبوظبي بالفنون العربية

علق د. علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، على فوز مسابقة امير الشعراء بجائزة أفضل مبادرة في خدمة الشعر بجائزة الأمير عبد الله الفيصل، قائلا "يفخر برنامج أمير الشعراء بأن استمرار نجاحه يعود إلى تلك الروح الخلاقة التي بثها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فيه لإيمانه بقيمة الأصالة والفنون لكونهما رافدا إبداعيا ملهما وإلى إخلاص من عملوا في برنامج أمير الشعراء ونجحوا في إبراز كوكبة من المبدعين الشباب الذين جاءت جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي لتؤكد نجاح هذه المبادرة وتميزها".





وقال إن فوز "أمير الشعراء" بأفضل مبادرة في خدمة الشعر بجائزة الأمير عبد الله الفيصل تتويج لاهتمام أبوظبي بتاج الفنون العربية واعتراف بقيمته وأثره الإيجابي في خدمة اللغة، ونبارك لفارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات ولسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر هذا الفوز الذي نفخر به.





تكتسب جائرة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي مكانتها في عالم الجوائز نظرا لموضوعيتها وجديتها، كيف لا وهي تصدر عن رؤية الأمير خالد الفيصل العارف بالشعر وقيمته وأثره الخلاق، والشكر موصول لوزارة الثقافة ولمدير أكاديمية الشعر في المملكة د. منصور الحارثي ولجامعة الطائف.





ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر لأنجال الأمير الشاعر عبد الله الفيصل على هذه المبادرة الإبداعية المتميزة التي تؤكد أنهم داعمون حقيقيون للشعرية العربية ونحن إذ نفخر بالجائزة نؤكد أننا سنظل نعمل حتى يظل أمير الشعراء نقطة استقطاب للمواهب الشعرية العربية.



