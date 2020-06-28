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ساندويتش تكنيك.. تعرف على طريقة اعتذارك عن العزومات فى زمن الكورونا بـ الإتيكيت.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:44 م
شيرين عادل
قالت شيرى شاهين ، خبيرة الاتيكيت ، إن فيروس كورونا لم يختفى ولازال متواجد ، لافتة إلى أن أخذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية هو وسيلة الدفاع ضد فيروس كورونا .

 وأوضحت خبيرة الاتيكيت خلال  استضافتها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات عبر فضائية صدى البلد، أنه يجب تجنب العزومات والتجمعات ب   استخدام أسلوب فى علم الاتيكيت يسمى " ساندويتش تكنيك " وهو البدء بكلمات مدح ثم الاعتذار  ب أسلوب مهذب دون إيذاء مشاعر الطرف الآخر .

ولفتت خبيرة الاتيكيت ،   إلى أن عقد التجمعات والعزومات فى الوقت الحالى  يشكل خطورة خاصة فى ظل استمرارية وجود فيروس كورونا .

وأشارت شيرى شاهين  ،   إلى أن التعبير ب إيماءات  اليد  أو حركة الجسم  يعتبران وسيلة وقائية من فيروس كورونا بدلأ  من تبادل التحية  والسلام ب الإيدى وتبادل القبلات والأحضان  .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.

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