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فن

الدنيا من غيرك مالهاش طعم.. سعد الصغير يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:52 م
سعد الصغير
سعد الصغير
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محمد بدران
حرص الفنان سعد الصغير، على توجيه رسالة لوالدته الراحلة، عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر سعد الصغير، صورة له برفقة والدته، وعلق: "الدنيا من غيرك مالهاش طعم الف رحمه ونور عليكي يا امي في الجنه ان شاء الله يا حبيبتي يارب الدعاء من حضرتكم وربنا يحفظ امهاتنا جميعآ ❤️❤️🙏🏻".

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" الذى عُرض في السباق الرمضانى المنقضي 2020".

المسلسل بطولة عمرو رمزى ومصطفى أبو سريع وشمس والفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.

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