AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جيل بطل لـ أحمد جمال تقترب من النصف مليون مشاهدة.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:11 م
أحمد جمال
أحمد جمال
Advertisements
آيه عاطف
حقق الفنان أحمد جمال، نجاح كبير بأغنية "جيل بطل" حيث إقتربت من النصف مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"يا صاحبي طمني عليك وعلي الحبايب والجيران .. مشتاق لصوتك ولعينيك وللشوارع والمكان .. وياجيل بطل شوف أيه حصل ما إحنا قابلنا حاجات كثير .. فيها خير وشر وأهو كله مر وبقي الصغير فيه الكبير".

إقرأ أيضًا:

الدنيا مش دايما تمام بتبوظ ساعات من غير سبب .. والصبر مش محتاج كلام محتاج نكون قد التعب .. أيام وهتعدي هوا ونقول أهو ربك ستر
نضحك ونحكيها سوا مع إنها هتسيب أثر".

اغنية "جيل بطل" كلمات / د حسن كمال، ألحان / محمد عزيز، توزيع / الهامي دهيمه - أحمد حسام، ميكس وماستر / Brothers music studio، سوشيال ميديا / أم أي ميديا - MA Media، إخراج / تامر الضبع، إنتاج / شركة روابط الرياضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحنا مش بتوع حداد لـ أحمد جمال تحقق نصف مليون مشاهدة.. شاهد

أحمد جمال يغني "إحنا مش بتوع حداد" لايف.. شاهد

أحمد جمال يدندن جزءا من أغنيته.. إحنا مش بتوع حداد.. فيديو

أحمد جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه المقبل .. التفاصيل

روابط الرياضة تكشف عن برومو أغنية جيل بطل

شاهد.. برومو أغنية أحمد جمال الجديدة "جيل بطل"

ترشيحاتنا

عضو مجلس الإدارة كلمة السر.. شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي للتجديد مع فايلر

بعد رفع الحظر.. عامل في مقهى يطرد زبونا ويحصل على مكافأة.. صور

الزواج منظومة فاشلة .. فنانة تركية تثير الجدل

شائعات كورونا فى الدوري المصري.. إصابة محمود الخطيب.. وانتشار الفيروس بين لاعبي الزمالك

بوتين يطمئن شعبه: لست مصابا بفيروس كورونا.. وأخضع لفحص كل 3 أيام

بعد حسم اللقب رسميا.. 3 لاعبين في ليفربول مهددون بالحرمان من ميدالية البريميرليج

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

قرار جديد من تركي آل الشيخ بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

تحذير لمصابي كورونا.. الحجر البيطرى: لمس الحيوانات الأليفة يؤدي إلى نقل العدوى.. فيديو

مراقب ثانوية عامة يتعرض للتهديد بالسلاح لالتزامه بمنع الغش.. والجهات الأمنية تضبط المتهمين

وزير التعليم لصدى البلد : إجازة الخميس القادم لن تطبق على امتحانات الثانوية العامة

دينا زهرة مذيعة cbc إكسترا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ.. ناهد السباع تهاجم منتقدى يوسف الشريف

دعونا ننسى أخطاء الماضي .. أول تعليق من خطيبة حسن شاكوش على خبر انفصالهما

سؤال بلا إجابة في ديناميكا الثانوية العامة .. والتعليم تحيل واضعي الامتحان للتحقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليك زي النجوم.. 4 علامات توضح الفرق بين النظارة الأصلية والتقليد

شاهد| كأنك في حمام السباحة.. سيارة الجاكوزي المناسبة للصيف

بـ المايوه.. علا رشدى رفقة أطفالها على البحر.. شاهد