جيل بطل لـ أحمد جمال تقترب من النصف مليون مشاهدة.. فيديو

حقق الفنان أحمد جمال ، نجاح كبير بأغنية "جيل بطل" حيث إقتربت من النصف مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :"يا صاحبي طمني عليك وعلي الحبايب والجيران .. مشتاق لصوتك ولعينيك وللشوارع والمكان .. وياجيل بطل شوف أيه حصل ما إحنا قابلنا حاجات كثير .. فيها خير وشر وأهو كله مر وبقي الصغير فيه الكبير".





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الدنيا مش دايما تمام بتبوظ ساعات من غير سبب .. والصبر مش محتاج كلام محتاج نكون قد التعب .. أيام وهتعدي هوا ونقول أهو ربك ستر

نضحك ونحكيها سوا مع إنها هتسيب أثر".





اغنية "جيل بطل" كلمات / د حسن كمال، ألحان / محمد عزيز، توزيع / الهامي دهيمه - أحمد حسام، ميكس وماستر / Brothers music studio، سوشيال ميديا / أم أي ميديا - MA Media، إخراج / تامر الضبع، إنتاج / شركة روابط الرياضية.



