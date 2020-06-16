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فن

يا فخر العرب.. أحمد جمال يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:48 ص
أحمد جمال
أحمد جمال
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سعيد فراج
نشر الفنان أحمد جمال، تغريدة، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وجهها لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول ونادي ليفربول الإنجليزي، بمناسبة عيد ميلاده. 

وكتب أحمد جمال، في تغريدته لـ محمد صلاح، على تويتر: «كل سنة وانت طيب يا فخر العرب»، ليتنهال عليه التعليقات والإعجابات من محبينه ومحبين الفرعون المصري. 

من جهة أخرى، أعلن الفنان أحمد جمال عن موعد طرح احدث ألبوماته، من خلال لقائه في برنامج  "the insider" .

وقال أحمد جمال من خلال اللقاء:  احنا كنا مقررين ان الألبوم هايبقي في الصيف وهو هايبقي في الصيف ان شاء الله، واحنا في آخر اجتماع قولنا سواء في كورونا أو مفيش الألبوم هينزل ولحد  دلوقتي احنا مستقرين علي عنوان "وقت مش مناسب" للألبوم.

وكان قد بدأ الفنان أحمد جمال تصوير أغنية  بعنوان "جيل بطل"  بفندق شيراتون القاهرة والتى تنتجها روابط الرياضية لدعم رعاية أبطال مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو المقبلة "جيل بطل"  من إخراج تامر الضبع و وكلمات الدكتور حسن كمال وألحان محمد عزيز.

ويشارك فى تصوير كليب الأغنية من أبطال مصر الأوليمبين كل من هداية ملاك بطلة مصر فى التايكوندو وشريف عثمان بطل رفع الأثقال البارالمبى. 

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