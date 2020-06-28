شاهد.. خادمة تستعين بطليقها وأخر لسرقة خزينة مجوهرات من شقة مخدومها بالمقطم

استعانت خادمة بطليقها لمساعدتها فى سرقة مجوهرات من شقة مخدومها بالمقطم ، حيث تمكنا من السرقة وبمعاونة أخر قام بفتح الخزينة وأثناء قيامها ببيع المسروقات بمنطقة حلوان.





تم إبلاغ الشرطة وضبطها وارشدت عن طليقها وصديقهما، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .





فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان من أحد الأشخاص بقيام سيدة بعرض مشغولات ذهبية للبيع بمحل مصوغات بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.





بالانتقال والفحص تم ضبطها وتبين أنها خادمة ومقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وعُثر بحوزتها على 3 قطع مصوغات ذهبية "مجهولة المصدر" .





بمناقشتها اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وأقرت بأنها نظرًا لعملها كخادمة طرف أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم وعلمها بإحتفاظه بمصوغات ذهبية داخل خزينة حديدية بمسكنه اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها .





وفى سبيل ذلك استعانت بطليقها (يعمل بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم) لتنفيذ مخططها، حيث تمكنت من سرقة الخزينة الحديدية وبداخلها المضبوطات ، وكذا مجموعة من المصوغات الذهبية الأخرى عبارة عن (20 قطعة مختلفة) وكذا ساعة يد ومجموعة من الأقلام والعملات المعدنية "مختلفة الأنواع".





وأقرت بتسليمها الخزينة لطليقها المذكور لفتحها وإقتسام المسروقات فيما بينهما ، حيث تم ضبطه، وبحوزته باقى المسروقات المستولى عليها.





بمواجهته أقر بتمكنه من فتح الخزينة المستولى عليها بالاستعانة بـ صاحب ورشة حدادة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وأقر بتمكنه من فتح الخزينة نظير مبلغ مالى وانه على علم بأنها من متحصلات واقعة سرقة.





باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



