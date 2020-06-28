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أخبار العالم

قوات الدعم السريع السودانية ترد على اتهام "الوفاق" بشأن إرسال مسلحين إلى ليبيا

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:13 م
الدعم السريع السوداني
الدعم السريع السوداني تنفي اتهام الوفاق بإرسال مسلحين لليبيا
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قسم الخارجي
نفت قوات الدعم السريع في السودان اتهامات حكومة الوفاق بإرسال أو السماح للمسلحين بالذهاب إلي ليبيا.


وأكدت قوات الدعم السريع السودانية أنها تحمي حدود السودان ولا تسمح بنقل مسلحين إلى ليبيا، وفقا لقناة "العربية".


وزعمت وسائل إعلامية تابعة لحكومة الوفاق أن مرتزقة من السودان وتشاد دخلوا ليبيا للقتال في صفوف الجيش الوطني الليبي.


بدوره نفي الجيش الليبي مزاعم الوفاق، واتهمها بالتعاون مع تركيا ونقل المرتزقة السوريين للقتال مع ميليشيات الوفاق، وهو ما وثقته المؤسسات الدولية والأممية.


في سياق آخر، أكد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، رفض العدوان الخارجي على البلاد، المتمثل في التدخل التركي في ليبيا.
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