قوات الدعم السريع السودانية ترد على اتهام "الوفاق" بشأن إرسال مسلحين إلى ليبيا

نفت قوات الدعم السريع في السودان اتهامات حكومة الوفاق بإرسال أو السماح للمسلحين بالذهاب إلي ليبيا.









وأكدت قوات الدعم السريع السودانية أنها تحمي حدود السودان ولا تسمح بنقل مسلحين إلى ليبيا، وفقا لقناة "العربية".









وزعمت وسائل إعلامية تابعة لحكومة الوفاق أن مرتزقة من السودان وتشاد دخلوا ليبيا للقتال في صفوف الجيش الوطني الليبي.









بدوره نفي الجيش الليبي مزاعم الوفاق، واتهمها بالتعاون مع تركيا ونقل المرتزقة السوريين للقتال مع ميليشيات الوفاق، وهو ما وثقته المؤسسات الدولية والأممية.







