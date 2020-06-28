شركة أمريكية إسرائيلية تتوصل لـ لقاح كورونا.. جرعة واحدة تحمي من الفيروس

أعلنت شركة أمريكية إسرائيلية، اليوم الأحد، بدء العمل على التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في شهر أغسطس المقبل.





وبحسب "جيروزاليم بوست"، قال أرتشرز جوزيف باين الرئيس التنفيذي لشركة "Arcturus" ومقرها كاليفورنيا ولها جذور إسرائيلية، إن لقاح "Lunar-COV19" يعد الأول من نوعه والذي يعتمد على استنساخ بروتين منخفض الجرعة من كورونا المستجد، إذ يتوقع أن يحتاج الشخص إلى جرعة واحدة فقط من أجل حمايته.





وشحنت الشركة أولى الدفعات من اللقاح إلى كلية الطب في سنغافورة من أجل إجراء تجارب سريرية، للتأكد من سلامة اللقاح والجديدة وآثاره الجانبية، حيث سيجري فريق من العلماء لديهم خبرة في التعامل مع فيروس كورونا والسارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس التجارب.





وأوضحت الصحيفة أن المادة الفعالة المعتمدة في اللقاح تعرف باسم "mRNA" وهي المادة الوراثية الموجودة في الفيروس والتي تحفز الاستجابة المناعية في الجسم، إذ أن الجرعة منه ستحث الجهاز المناعي على إنتاج بروتينات مشابهة لتلك الموجودة في الفيروس الفعلي، والتي تمكنه من التعرف على هذا الفيروس ويتدرب على محاربته.





وقال باين إن لشركة استطاعت تحقيق نجاحات بهذه الآلية في محاربة فيروسات مختلفة، وكانت ناجحة بنسبة 100 في المئة في التجارب على حيوانات المختبر، مشيرا إلى أن اللقاحات الأخرى ربما ستحتاج لأكثر من جرعة ليصبح الجسم محصنا، ولكن اللقاح الذي تستهدفه شركتهم يتطلب جرعة واحدة فقط.





وأكد أن اللقاح لونار لا يحتوي أي ناقلات فيروسية أو مضادات حيوية أو مكونات خطرة، لافتا إلى ان الاختبار سيشمل 108 أشخاص بعضهم كبار السن.





ومنذ الإعلان عن بدء التجاري والنتائح التي توصلت إليها، ارتفعت القيمة السوقية لشركة "Arcturus" ن 50 مليون دولار إلى حوالي مليار دولار.



