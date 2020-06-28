AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شركة أمريكية إسرائيلية تتوصل لـ لقاح كورونا.. جرعة واحدة تحمي من الفيروس

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:28 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت شركة أمريكية إسرائيلية، اليوم الأحد، بدء العمل على التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في شهر أغسطس المقبل.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، قال  أرتشرز جوزيف باين الرئيس التنفيذي لشركة "Arcturus" ومقرها كاليفورنيا ولها جذور إسرائيلية، إن لقاح "Lunar-COV19" يعد الأول من نوعه والذي يعتمد على استنساخ بروتين منخفض الجرعة من كورونا المستجد، إذ يتوقع أن يحتاج الشخص إلى جرعة واحدة فقط من أجل حمايته.

وشحنت الشركة أولى الدفعات من اللقاح إلى كلية الطب في سنغافورة من أجل إجراء تجارب سريرية، للتأكد من سلامة اللقاح والجديدة وآثاره الجانبية، حيث سيجري فريق من العلماء لديهم خبرة في التعامل مع فيروس كورونا والسارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس التجارب.

وأوضحت الصحيفة أن المادة الفعالة  المعتمدة في اللقاح تعرف باسم "mRNA" وهي المادة الوراثية الموجودة في الفيروس والتي تحفز الاستجابة المناعية في الجسم، إذ أن الجرعة منه ستحث الجهاز المناعي على إنتاج بروتينات مشابهة لتلك الموجودة في الفيروس الفعلي، والتي تمكنه من التعرف على هذا الفيروس ويتدرب على محاربته.

وقال باين إن لشركة استطاعت تحقيق نجاحات بهذه الآلية في محاربة فيروسات مختلفة، وكانت ناجحة بنسبة 100 في المئة في التجارب على حيوانات المختبر، مشيرا إلى أن  اللقاحات الأخرى ربما ستحتاج لأكثر من جرعة ليصبح الجسم محصنا، ولكن اللقاح الذي تستهدفه شركتهم يتطلب جرعة واحدة فقط.

وأكد أن اللقاح لونار لا يحتوي أي ناقلات فيروسية أو مضادات حيوية أو مكونات خطرة، لافتا إلى ان الاختبار سيشمل 108 أشخاص بعضهم كبار السن.

ومنذ الإعلان عن بدء التجاري والنتائح التي توصلت إليها، ارتفعت القيمة السوقية لشركة  "Arcturus" ن 50 مليون دولار إلى حوالي مليار دولار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمل جديد.. باحثون يجربون دواء للسرطان كعلاج مضاد لـ كورونا

أكبر شركة تصنيع لقاحات تصدم العالم: لقاح كورونا لن يكون جاهزًا قبل نهاية 2021

شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية تتسابق من أجل إنتاج لقاح لفيروس كورونا

لقاح أمريكي لعلاج كورونا يدخل المرحلة الثانية من التجارب

خلاف بين فرنسا وأمريكا حول لقاح كورونا

نهاية كورونا تقترب | كل ما تريد معرفته عن لقاح مرنا الأمريكي .. فاعليته وموعد طرحه

ترشيحاتنا

من حمام السباحة.. شيما صابر ورامي صبرى يتألقان فى أحدث ظهور.. شاهد

بـ 7 كلمات من نار.. هنا الزاهد تتضامن مع يوسف الشريف.. شاهد

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

وزير التعليم لصدى البلد : إجازة الخميس القادم لن تطبق على امتحانات الثانوية العامة

بوتين يطمئن شعبه: لست مصابا بفيروس كورونا.. وأخضع لفحص كل 3 أيام

شاهد.. تأثير عودة بعض الأنشطة الاقتصادية على منحنى انتشار كورونا في مصر

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

قرار جديد من تركي آل الشيخ بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

الحكومة: الإجازات الرسمية سيتم استبدالها دائما بيوم الخميس

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

اتحاد الكرة: الخميس إعلان موعد استئناف الدورى

تحذير لمصابي كورونا.. الحجر البيطرى: لمس الحيوانات الأليفة يؤدي إلى نقل العدوى.. فيديو

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ.. ناهد السباع تهاجم منتقدى يوسف الشريف

الحكومة: ساعة محددة لإغلاق المحال والمقاهي بعد أزمة كورونا

مراقب ثانوية عامة يتعرض للتهديد بالسلاح لالتزامه بمنع الغش.. والجهات الأمنية تضبط المتهمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا إيشارب.. درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

بشعر مبلل.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة.. شاهد

بفستان جرئ.. رحمة حسن تثير الجدل بإطلالة مثيرة