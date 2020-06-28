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توك شو

بعد عودته للإعلام.. نشأت الديهي: مناعتي زادت بعد هجوم الإخوان عليا

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه خلال الفترة الماضية كان في حالة عزل احترازي، حماية لمن يتعامل معهم في القناة وفي كل مكان، معقبًا: "أنا الحمد لله بخير، وربنا يشفي الجميع دون استثناء". 

وتوجه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، بالشكر لكل من سأل عنه ودعا له بالشفاء حتى دون أن يكونوا على معرفة به، معقبًا: "حب الناس نعمة من الله".

وتابع، أن الفترة الماضية شهدت بعض الأصوات الناعقة التي كانت تدعو عليه وتقول "اللهم لا ترده إلينا سالمًا واللهم عليك به"، معقبًا: "كانت هذه الدعوات السلبية والأمنيات الإخوانية بمثابة مناعة حقيقة زائدة دون غذاء، ومناعتي زادت بسببها، وتأكدت أنني على الحق وعلى الطريق الصحيح".

وأضاف: "إحنا مش شغالين عند حد ولا بناخد تعليمات من حد، وبندافع عن بلدنا وعن وطن وتجربة وحالة مصرية نادرة لم تحدث منذ مئات السنين"

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