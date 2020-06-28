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أول تعليق من نشأت الديهي عقب اختياره عضو الأعلى لتنظيم الإعلام

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تشرف أن يكون اسمه ضمن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متوجهًا بالشكر للكاتب مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي قام بتقديم ما قال عنه انه راضي عنه تمامًا خلال فترة صعبة.  

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن اختياره عضو بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تكليف ومسئولية حقيقية وليس تشريف.

وتابع، أنه تم اختياره لتمثيل زملائه الإعلاميين ليكون خادم لهم جميعًا، معقبًا: "إنا وزملائي خدام لهذا الوطن، وسلاحنا الكلمة الصادقة والموضوعية، ذهبت السكرة وجاءت الفكرة فماذا نحن فاعلون، سوف نسأل امام الله والوطن والتاريخ".

واستنكر، تركيز "الجزيرة" وإعلامي الإخوان على انتقاد اختياره كعضو بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلًا: "دول هاموش لا ارد عليهم".

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