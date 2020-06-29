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حوادث

لو انت مجند فى الداخلية.. أحصل على الأوراق والخدمات من الإنترنت.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:02 ص
موقع وزارة الداخلية
موقع وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية بتوفير إمكانية حصول المواطنين على الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت ،أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة. 

اعلنت وزارة الداخلية انه يتاح للمواطنين الدخول على موقع الوزارة المُشار إليه للحصول على خدمات الادارة العامة لشئون المجمدين ، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى ، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.


للمزيد من المعلومات يرجى الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت .

وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) وإستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة .

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