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أخبار العالم

البرازيل تسجل 38 ألف إصابة و1109 وفيات جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت البرازيل اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 38.693 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الاإصابات منذ بدء تفشي الفيروس إلى مليون و313 ألفا و667 شخصا.

وسجلت البرازيل 1109 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 57.070 حالة وفاة .

وتأتي البرازيل في المركز الثاني بين أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم الـ10 ملايين، وأودى حتى الآن بحياة زهاء نصف مليون شخص، بحسب إحصاء أجرته وكالة "رويترز".

وتبلغ الإصابات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا نحو 75 % من إجمالي المصابين في العالم، وذلك بنسب متساوية تقريبا بين المناطق الثلاث، بينما تسجل آسيا والشرق الأوسط نحو 11 و9 % على الترتيب.

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