حبس عصابة الاتجار فى الهيروين والشابو بسوهاج

امر المستشار أحمد السيد مدير نيابة أول قسم سوهاج، حبس متهمين اثنين، ٤ ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه بالأتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهم لكمية من الهيروين والشابو على عملائهم المتعاطين.





وامرت النيابة بارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.









واعترفا المتهمان امام على إدريس وكيل نيابة قسم أول سوهاج بحيازة المواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة بيعهما للمواد المخدره.





وكان قد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج، برئاسة الرائد مصطفى رافت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد شريف عبدالمحسن معاون مباحث قسم اول سوهاج، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه بالأتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهم لكمية من الهيروين والشابو على عملائهم المتعاطين بدائره قسم اول سوهاج وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.





وشملت المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين على ٦٠ تذكرة لمخدر الهيروين وزنها ٢٠٠ جرام، و٧ تذاكر لمخدر الشابو القاتل وزنها ٢٠ جرام، و٢ قطرة لعقار الميدرابيد وامبول لعقار افيل وواحد دولار امريكى ورق ملفوف لتعاطى الهيروين بالاستنشاق وكذلك واحد جنيه مصرى ورقى لذات الاستخدام السابق و٢ هاتف محمول و مبلغ مالى قدره " ٧٣٠ " جنيها.





كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخليه مدير امن سوهاج، تلقى اخطارا من اللواء عبد الحميد ابو موسى مدير ادارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه امن سوهاج بقيام المدعو "محمود.ق" ٢٧ سنه عاطل ويقيم ش الشهيد الجارحى قسم اول سوهاج وهو مسجل مخدرات فئة ب، والمدعو "سهيل.م" ٣٠ سنة عاطل ومقيم ش محمد عرفه ش الجمهورية قسم ثان سوهاج ومسجل اتجار فى المخدرات.





وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات و الرائد شريف عبدالمحسن معاون مباحث قسم اول سوهاج و تم ضبط المتهمان بحوزتهما المضبوطات السابق ذكرها.





وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازة المواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة بيعهما للمواد المخدره والهاتف المحمول للاتصال على عملائهما المتعاطين.



