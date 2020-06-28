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رياضة

سلبية المسحة الثالثة لعضو مجلس إدارة الإسماعيلي

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:13 م
سيد عبدالنعيم رسلان
سيد عبدالنعيم رسلان
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نانسي ابراهيم
أكد محمود سيد رسلان، نجل سيد عبد النعيم رسلان، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تعافي والده من فيروس كورونا المستجد.

وقال "رسلان"، في تصريح لـ"صدى البلد"، "الحمدلله ظهرت نتيجة المسحة الثالثة سلبية، ولكن لا يزال والدي في المستشفي، ولا يوجد قرار حتي الآن لخروجه من المستشفى".

ووجه نجل عضو مجلس الإدارة، الشكر إلى جميع من قام بالدعاء لوالده خلال الفترة الصعبة الماضية.

وكان "رسلان" تعرض لارتفاع في درجة الحرارة وخضع لعمل المسحة الأولي والثانية، وتأكد من إصابته، قبل أن يتم شفاؤه ويثبت سلبية المسحة الثالثة التي خضع إليها بالمستشفي العام بمحافظة الإسماعيلية.

يذكر أن لاعبي الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي وجهازه الفني والعاملين بالنادي يخضعون للمسحة الأولي الأربعاء المقبل قبل استئناف التدريبات الجماعية للفريق بعد فترة توقف النشاط الرياضي.
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