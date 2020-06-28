سلبية المسحة الثالثة لعضو مجلس إدارة الإسماعيلي

أكد محمود سيد رسلان، نجل سيد عبد النعيم رسلان، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تعافي والده من فيروس كورونا المستجد.





وقال "رسلان"، في تصريح لـ"صدى البلد"، "الحمدلله ظهرت نتيجة المسحة الثالثة سلبية، ولكن لا يزال والدي في المستشفي، ولا يوجد قرار حتي الآن لخروجه من المستشفى".





ووجه نجل عضو مجلس الإدارة، الشكر إلى جميع من قام بالدعاء لوالده خلال الفترة الصعبة الماضية.





وكان "رسلان" تعرض لارتفاع في درجة الحرارة وخضع لعمل المسحة الأولي والثانية، وتأكد من إصابته، قبل أن يتم شفاؤه ويثبت سلبية المسحة الثالثة التي خضع إليها بالمستشفي العام بمحافظة الإسماعيلية.



